62萬身價不敗馬 衝擊總獎金4,288萬凱旋門

總獎金高達4,288萬港元的2400米一級賽凱旋門大賽周日舉行，今年共有15匹星級賽駒宣布出賽，眾駒當中，「頂級衝力」出道至今保持全勝，將力爭成為自2013年以來第4匹揚威此賽的3歲馬。

由盧傑訓練的「頂級衝力」今仗續由杜滿樂策騎，這對騎練組合曾於2020年憑「設計名師」揚威凱旋門大賽。購入價僅62萬港元的「頂級衝力」，雖然從未跑過2400米途程，但盧傑就如上次勝出此賽前一樣，對爭標機會保持樂觀。

「頂級衝力」於8月在多維爾角逐2000米二級賽奧南奴錦標作為備戰，沒有於9月在巴黎隆尚的凱旋門預賽賽馬日上陣。雖然「頂級衝力」在多維爾一仗末段加速後上取勝，取得5連捷，但真正令牠聲名大噪的是6月在尚蒂伊上演的2100米一級賽的法國打吡大賽，牠該仗最後600米締速34秒，最終以3.5馬位之先奪冠，更刷新了場地時間紀錄。

該賽大熱門「大石」一度似勝券在握，最終卻被「頂級衝力」帶離勝出。杜滿樂說：「馬兒當日衝刺甚快，加速之凌厲在我以往的坐騎中前所未見。雖然今戰首次角逐2400米，但以我策騎牠的經驗來說，牠應能應付此程。假如法國打吡大賽多跑300米，我認為不會影響賽果。」

3歲佳駟「浪接浪」15天前在唐加士達出爭2905米一級賽聖烈治錦標，在直路上衝刺凌厲，最終奏凱，今仗由莫雅主轡如能掄元，將成為歷來首匹在同一馬季攻下聖烈治錦標及凱旋門大賽的賽駒。「浪接浪」幕後於支付12萬歐元(約99.3萬港元)補充報名參賽。

德國賽駒「月正滿天」亦增補上陣，此駒7月攻下2400米G1德國打吡，上仗角逐2400米二級賽尼爾錦標同樣以出色姿態掄元，牠今仗將繼續由龐可立主轡，騎者曾於2021年策騎「驚世詩才」爆冷摘下凱旋門大賽。

日本代表歷來30次挑戰凱旋門大賽，可惜未嘗一勝，今年「遊遍汪洋」將會在李慕華胯下力圖打破悶局，此駒上仗在阪神出爭2200米一級賽寶塚紀念賽，僅以馬頸位之差不敵目前高踞世界馬匹排名榜首位的「春秋分」，奪得亞軍。