勝不驕爭盃 潘頓：我們熟悉所有對手

潘頓周日夥拍「勝不驕」出戰三級賽，他相信馬兒有力爭勝。潘頓說：「『勝不驕』給我的感覺甚佳，牠跑姿良好，狀態不俗。馬兒乖巧聰明，我期望牠今仗會有進步。今仗參賽馬實力相當，而我們頗為熟悉所有同場對手。『勝不驕』通常在有新鮮感下會有好表現，加上牠曾勝出同程賽事，這一定有助爭勝。馬兒的其中一個特質是出閘後會加速上前，而且喜歡快步速。在直路賽中，馬兒能夠全程應付壓力。我認為馬兒現時處於佳態，至於牠能否應付這個級數的賽事，屆時自有分曉。」

另一邊廂，「新力高升」角逐第7場二班1600米，練馬師蘇偉賢希望此駒今季表現能有大躍進，向更高的目標進發。蘇偉賢說：「牠上仗跑獲季軍表現甚佳，我們上季在打吡後安排馬兒休賽，因為當時牠在該季已8戰4捷，是時候休息一下了。牠今季復出首戰角逐的1400米途程略短，但末段衝刺強勁，今仗跑1600米應較合發揮。我們的計劃是讓馬兒好好休息，復出後以今季的大賽為目標。」

另外，告東尼派出「同樣美麗」角逐第3場三班1200米，由艾兆禮主轡。艾兆禮表示：「『同樣美麗』出賽次數較少，上仗僅是牠在港第3次上陣，但已有出色表現，而且正在進步。從牠上仗的表現來看，相信牠今仗有力一爭。