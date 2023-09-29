擺明搏殺！伍鵬志大軍又嚟喇！

伍鵬志從練第2季已經爆倉，今季善於利用資源，大堆頭出擊相當奏效，但凡出馬6駒或以上，例有馬贏，周日賽事共有8駒列陣，由季內第3度誓師之「活力多多」打頭陣，加上「錶之銀河」、「嘉應喝彩」以及「手到再來」3匹磨刀霍霍生力軍，練者布下強陣，數胡本錢雄厚。

新近於剛周日五班泥地一哩上名的「活力多多」，今戰返回草地增程跑1800米，伍鵬志認為此駒身形粗壯，絕對經得起勤拚，開鑼日首戰輸蝕排檔形勢跟後，賽後霍宏聲建議增程跑，剛戰泥地效果不差，循序加程肯定更合發揮。況且伍鵬志今季五班頭馬不斷，贏馬升回四班的「我為您」，以至「美滿星雲」、「無敵精英」，剩餘之「活力多多」、「同滿滿」、「辣得駕勢」同屬4歲當打之輩，馬房籌碼多毋須顧忌五班重疊頭馬，如今輪到「活力多多」續配霍宏聲匆出，戰意毋庸置疑。

提及旗下生力軍，伍廐明日更有3匹初出新馬，論進度「錶」系與「嘉應」系兩駒秤先，對於新馬作風同樣急進。「錶之銀河」外地一戰即勝之PP，田泰安高度重視，今季拍跳試閘課期摸到實，初出及鋒而試。

嘉應喝彩一出即拚

「嘉應」系戰意鮮明，一出即勝案例甚多，今季兩匹揀手貨與伍廐初度合作，率先亮相的「嘉應喝彩」，今季3度試閘未逢敗績，同綵衣「嘉應精英」昔日也是一出即勝的PPG精英，結合部署即勝決心至為明顯，宜加重視。