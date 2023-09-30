今年4勝G1 新西蘭短途馬后唔跑珠峰？

今屆摩亞錦標片段：

原本今年贏得最多一級賽嘅佳駟，就係古摩亞陣營嘅3歲中距離好手「帕丁頓」(Paddington)，但經過尋晚後，又多一匹佳駟追平呢個成績，就係新西蘭短途馬后Imperatriz。呢匹5歲馬女今年大熟大勇，5戰取得4冠1亞兼贏咗3場一級賽，最近復出跑G2伊雲錦標輕取擊敗上季珠穆朗瑪峰錦標冠軍「勁力猛擊」(Giga Kick)，展現驚人加速力。

到咗尋晚Imperatriz繼續喺滿利谷馬場攻堅，出戰1000米一級賽摩亞錦標，兼且改用專程由新西蘭搭飛機去墨爾本嘅寶遜執韁，結果此駒再次展現目前喺短途賽事嘅統治力，以個多馬位之先擊敗Asfoora，攞到佢今年第4場G1勝利。

賽後寶遜表示最初都擔心Imperatriz尋晚有啲急，但依然交出凌厲衝刺。不過，即使最近表現咁好，幕後卻未有打算讓此駒出戰兩個禮拜後喺悉尼蘭域馬場演出嘅珠穆朗瑪峰錦標。練馬師霍卡指出呢匹5歲馬女既然喺墨爾本表現咁好，的確冇咩必要轉移陣地，同埋佢亦認為墨爾本都有唔少大賽讓Imperatriz參與，嚟緊下個目標係月尾嘅萬利嘉多錦標，然後再跑11月11號嘅澳洲冠軍短途賽。