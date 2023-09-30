11戰9冠2亞 浪漫勇士最強對手現身？

今屆史托克錦標片段：

應屆香港最佳中距離馬「浪漫勇士」，會喺嚟緊嘅禮拜六出戰喺費明頓馬場舉行嘅2000米一級賽東寶錦標，作為月尾角逐另一場G1覺士盾嘅熱身戰，而呢匹香港佳駟亦被視為今屆覺士盾嘅熱門，備受矚目。

話晒係3項一級賽盟主，兼且國際評分甚高，加上試過輕取今年喺澳洲贏過兩場G1嘅「譽滿杜拜」(Dubai Honour)，因此澳洲當地都有唔少人睇好「浪漫勇士」。不過，最近就有匹嚟自西澳洲嘅4歲馬女Amelia's Jewel，隨時成為「浪漫勇士」力爭覺士盾嘅攔路虎。

由苗善文訓練Amelia's Jewel，成名於西澳洲，喺當地9戰得7冠2亞，上年尾更攻下一級賽，最近此駒轉往墨爾本發展，月中先喺費明頓馬場贏咗場1400米G2，尋晚就喺滿利谷馬場出戰1600米G2史托克錦標，結果喺連達文胯下輕鬆取勝，兼且造出1分34秒37極速，打破場地紀錄時間，至今11戰9冠2亞，成績驕人，賽後連達文更建議呢匹馬女留喺墨爾本，兼以覺士盾為目標。

練馬師苗善文亦非常滿意Amelia's Jewel今場演出，亦透露未來幾日就算決定此駒下個目標。