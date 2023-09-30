落樓之餘仲要被罰停賽 薛恩搞邊科？

薛恩日前迎接36歲生日，昨日(29日)佢喺滿利谷馬場上陣亦都取得3捷佳績，盡顯冠軍級風範，不過喺一場955米讓賽，薛恩策騎Fasuto發生落樓意外，人就好彩冇事啦，不過賽後竟然要被罰停賽14日，到底搞邊科？

原來薛恩喺該場賽事中，夥拍Fasuto一直居後，不過去到接近最後200米處時，薛恩想移出艾寧坐騎Home Rule同埋連達文坐騎Fetch嘅中間衝刺，不過兩駒之間唔夠空位，薛恩仲格硬推上前，結果踩到他駒失蹄，發生落樓意外，最後被罰14日停賽。呢14日停賽，亦令薛恩無緣在下周六(10月7日)舉行的一級賽東寶錦標上陣。

薛恩賽後表示，自己當時認為喺嗰個情況都係小心策騎，而陣上攞位激烈就場場都會發生，呢場賽事都只係不幸意外，至於競賽董事Rob Montgomery就指，賽事規例係為咗保護各位騎師同馬匹安全，薛恩呢場賽事係將自己置身於危險當中，而佢真係發生意外，幸好馬匹冇事，但佢需要為呢宗意外負起責任。