【分分制勝】東東抽1檔 「喜悅」再尋！

第1場五班1800米，今季沙田首場1800米賽事，已熱身者按理佔先，因此季內初出的「馬主星輝」及「威力星」，機會稍遜一籌。另外，今次採用最狹窄的C+3跑道，低班分子比併，走位愈慳愈着數，排內檔幾駒，頭馬此中尋。

「喜悅一生」在港跑過13仗，全數三甲不入，最佳成績止於新馬賽或條件限制賽跑獲第4名，這些全屬弱旅場合，就算跑近，實力也證明不多。不過來到服役第3季，「喜悅一生」終於來料，剛戰復出角逐田草1400米，遙遙落後下追回第7名，只落後頭馬「潮州大兄」兩乘多，本身所造締速1分22秒35，算是一個快時間，而且在其附近的「飛躍凱旋」和「無敵精英」，剛周三晚分別入Q及贏馬，水準甚高，值得參考。

「喜悅一生」上場出閘情況非慢，根本可以擺在較前的位置，但因應外檔起步，才被迫留到包尾位置。今次再度登場，轉排1檔，形勢反客為主，應可守在靚位等食胡。記得4季前，巫顯東曾兩度戰勝田草長途賽，兩匹頭馬「皇龍司令」及「靈鋒」俱靠1檔之助建功，而騎者去季所獲3W，「上校」、「包裝必勝」及「精明勇駿」悉數排1或3檔，發揮內檔馬別具心得。

■明治朗