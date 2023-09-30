【練馬師王】搵冠軍騎師出手 爭埋封王

上期跑馬地「練馬師王」，方嘉柏再一次以量制勝，7匹戰駒豪奪2冠1亞2季，最後累積38分，連續兩期谷戰封王。至於當晚編號1排頭位的呂健威，早段場次只得「威威鬥士」入Q取得6分，到第7場開跑前，即使仍有3匹熱門馬「水晶酒杯」、「傑出漢子」及「瑰麗人生」把守尾門，但當時方嘉柏已累積30分，呂健威至少起孖才有討價還價之力，難度不低，並非落注「入場」時候，最終呂廐以食白果收場，跨季連贏12期之後終於斷纜。

今期沙田日賽，練馬師榜前列分子呂健威、伍鵬志、羅富全及告東尼都屯下重兵，而且當中不少餐士馬，「練馬師王」必有一番龍爭虎鬥。另邊廂，出馬只得5匹的韋達馬房，雖然數目不及主要對手，但各駒都有贏馬條件，當中「揚威四方」及「吉龍」更強配冠軍騎師潘頓，鬥志不用懷疑，配合新勝當銳的「馬林」穩守尾門，假如以上3駒順利報捷，再加上「投資有利」及「幸運星球」跑入位置，便有機會在「練馬師王」成功突圍。

第1場「揚威四方」剛戰加盟韋達旗下，立即獲亞，連同在上手何良馬房時所取得1冠1亞，跨季連續3仗入Q，演出愈來愈穩定。去季開齋一役，「揚威四方」在谷草1800米建功，長力方面冇問題，今次轉爭田草同程，肯定啱腳法。潘頓上季跑田草1800米，累積5冠3亞3季，總成績僅次布文，長途高手接棒策騎，值得信賴，因此投注韋達的「練馬師王」，最佳時機是在未開跑就下注。第5場「吉龍」至今跑過8仗，取得3冠2季2殿，只得一次因流鼻血跑第9名，整體演出可靠。雖然此駒有傷病底子，但今次相隔兩星期再跑，回氣時間較以往都要短，證明目前健康狀況穩定，忽然出動潘頓，抱有不勝無歸的決心。

尾場「馬林」剛戰季內復出，孭頂磅仍能輕勝，踏入今季能力更強。除初出一役之外，以往運往從化訓練，回港後都能拚入前3名，今次安排不變，狀態保持火力，可再下一城。

「練馬師王」開售賠率

1.呂健威 3.2倍

2.告東尼 5.0倍

3.文家良 10倍

4.羅富全 7.5倍

5.韋 達 7.0倍

6.容天鵬 14倍

7.伍鵬志 11倍

8.蘇偉賢 17倍

9.姚本輝 25倍

10.大衛希斯 25倍

11.方嘉柏 20倍

12.蔡約翰 60倍

13.沈集成 85倍

14.葉楚航 85倍

15.賀 賢 250倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/廖康銘/黎昭昇/巫偉傑/丁冠豪/徐雨石) 50倍