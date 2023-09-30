【變出彩虹】輝哥呢隻落班馬好有計

第6場四班田草1600米，唔多快馬未必有步速，經常擺前走兼有前速的「路路爽」，休後有機會接近，不過若果揀W，姚廐明顯有轉機的「精準快車」更有一捧價值，上季尾陷於低潮，但仍有多仗所負不遠，到今季馬身轉壯不少，是重拾進度的好先兆，上次季內初出對住跨季多捷的「能文能武」及再出再上名的「好如意」及「禾道福星」，只輸4乘多跑第7，今次落四班增程跑1600米已夠用有餘，鞍上人艾兆禮擅鬥後勁，今次走外疊彎位開始踩油的話，可以取得服役第4捷。

至於第7場二班田草1600米，掛頭牌的賢廐高質馬「新力高升」在轉好中，今場要兼顧，但要讓如日方中的東廐馬「桃花雲」7磅，未必太著數，後駒是典型忠心準繩好馬，近7戰6度跑入前5名有獎金，踏入第2季，英國自購馬仍見有進步，晨課愈來愈見放鬆，再睇賽績，上季尾爭三級賽精英碟敗於「自勝者強」得第2，當日步速太慢而本身留得太後了，拉士追極速22秒31全場最快仍未能反先，今次有快馬「爽快」、「保羅承傳」在此，「桃花雲」排3檔望到空的話，相信補中機會頗大，此件綵衣戰意鮮明逢出必拚，值得信賴。●靈駿