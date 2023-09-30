【論戰天下】月桂橋攻陷凱旋門

今屆凱旋門大賽公認為近年實力最平均一屆，英國代表去年由皮仕高爵士訓練的「登山英雌」奪標，今屆另一位爵士司徒德則派出「月桂橋」挑戰，這匹去年英國冠軍錦標盟主新勝九月錦標試準長力，誠屬奪標黑馬。

俊偉蹄形勢助鬥爆

S1-1：巴伯樂訓練的「俊偉蹄」出賽4次全勝卻屬不同場地，但每次都未受考驗。上場於巴黎隆尚馬場角逐1400米諾卓亭大賽，末段紀仁安一騎即加速掟甩對手，睇腳法即使跑正常好地問題不大，今場出馬相對之前較多，可望得到一個更佳的賽事步速鬥爆一段。

怒沖沖一哩有根據

S1-2：伯特馬房的「怒沖沖」是新種馬「何其熱」首批子嗣，至今4戰3冠1季，前仗在光榮古活贏三級賽威望雌馬錦標其實不過八九分水準。上場增程於唐加士達跑1600米二級賽前速比以往更快，末段再加速掟甩對手表現出色，有過一哩路程經驗更令人放心。

小巧勁力剛勝輕鬆

S1-3：今屆凱旋門大賽勢均力敵，步速及騎師走位成致勝關鍵。「月桂橋」是去年英國冠軍錦標得主，每到秋季到達勇境，上仗以九月錦標作熱身贏得輕鬆，抽到旺門6檔進可攻退可守。

「小巧勁力」隆尚馬場4戰全入Q演出準繩，上場在柏林大賽取得出道首項G1，贏馬姿態似難實易，外檔攝得好有力突擊。「頂級衝力」贏法國打吡旋風式後勁令人留下深刻印象，血統雖然可扳到此程，但實戰未試過不無戒心，論馬實力當然可勝。一對德國3歲馬各有千秋，情意結仍要拖「影城大亨」，始終連續兩仗均未用上最佳跑法，場地若帶點軟性更妙，既成冷門闖入一席便好分。

靛彩薇放順勝望高

S1-4：「靛彩薇」今年先後勝出法國一千堅尼及法國橡樹大賽，之後在蘭秀錦標及上場紅寶錦標留住，跟馬跑法始終不合心水，表現與預期亦有落差。今重返5戰4勝的巴黎隆尚馬場，抽到1檔應可沿用最佳領放跑法，只要給牠放順，對手難攖其鋒。

喜菲皇女重整旗鼓

S1-5：歐洲高班短途賽每成混戰局面，「喜菲皇女」今年表現鋒芒雖不及上季，但仍能在幾項一級賽名列前茅，上場高利五股錦標是出道首於1000米不入三甲，但跑第5名亦不算太差。重整旗鼓後再戰法國，去年在多維爾勝出紀爾斯大賽，能征慣戰，三甲較穩健仍選牠。

湖畔鄉鎮再下一城

S1-6：香港馬主陳國泰名下的「湖畔鄉鎮」，前屆首次挑戰此賽跑第4名，上屆則輕鬆補中，出道10場頭馬有8次在1400米，堪稱現役歐洲同程最佳馬匹。綜觀今仗對手不少為蹄下敗將，8月尾勝出約克市錦標後目標直指今仗，有力再下一城，然後人馬齊齊於12月遠征香港參加國際賽。

小彼得輕磅可殺敵

S1-7：潘濤訓練的「小彼得」草地及膠沙地各贏兩次，場地性能廣泛，上仗同程第二班讓賽，因應排檔早段居後，直路在外欄狂追可惜為時已晚，負於頭馬「白色合金」只半個馬位。今次兩駒再對壘，但排檔好得多，彭國年騎慣騎熟，輕磅可殺敵。

財主負磅有利反先

S1-8：「財主」去年曾經休息一段長時間，8月復出熱身仍近，再出升班回配紀仁安，可惜直路稍嫌出頭過早，終點前轉弱被「飊快駒」及「奪桂冠」擊退。今場再對戰而負磅有利，經兩仗開氣後狀態到位，同程曾上名增程更妙，大賽日費伯華賽駒時刻要防。