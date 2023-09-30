【張基焦點】亞機拉減磅出擊

告東尼最近頻頻於跑馬地賽事出擊，然而周日田戰亦屯重兵，部分更有邊線機會，「時時稱心」落到四班應有優勢，而「亞機拉」經過暑假適應後，剛戰復出亦跑得好，今次換人減磅，絕對不能忽視。另外，沈集成部署質新馬一向急進，「怡昌精神」備戰工夫完整，試閘走勢亦好，有權一鳴驚人。「新力高升」增程跑一哩更合腳法，補中機會甚高。

第10場三班1400米，「亞機拉」於英國演出不差，曾兩度於1515米以大熱門身份掄元，當時沿途守於4至6位贏得輕鬆，但上季來港初期明顯水土不服，朝早顯得非常急躁，但經過暑期適應環境，則有明顯進展，走來開始無咁急，剛戰於1400米擺前走，並非最佳跑法，亦只負一乘許，今次改用徒弟鍾易禮減7磅，對此匹細馬有利，檔位不算太差，遇上這組三班對手，已有不俗的贏面。

第9場四班1400米，「時時稱心」上季尾已經一再跑得好，無疑今季操練有點古怪，本身不擅跑泥閘卻試兩課泥閘，無走勢屬意料之內，埋門又無快跳，但眼睇狀態卻無問題，而此駒來港前兩出兩捷，應有一定能力，1400米亦屬射程範圍，在四班始終有着數，抽外檔仍具威脅。

第2場四班1000米，今場對手參差，「怡昌精神」初出已有餐士，如沈廐能夠即食的高質PPG一樣，「怡昌精神」操練工夫完整，試閘試過擺前、留後及居中亦有走勢，質素甚佳，況且在C+3欄的直路賽抽1檔影響不大，值得重視。

第7場二班1600米，「新力高升」剛戰久休復出跑1400米亦追得好，今次增程跑一哩更合腳法，復課後狀態更佳，純計質素日後肯定突破100分，今場二班對手不算強，有權補中。