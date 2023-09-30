【進階選項】同樣美麗強勢補中

馬圈之間離離合合可說司空見慣，強如戴圖理、蘇銘倫當年亦曾被波士炒魷，不過有麝自然香，時間可以一證他們有能力獨當一面。艾兆禮被聘用為Sheikh Mohammed Obaid Al Maktoum的主帥長達8年，直至去年分手，而彼此合作亦曾贏過不少大賽，最印象深刻必然是「容後再決」4奪一級賽。艾兆禮回復自由身後一直艱苦經營，直至今夏才遇到「宏達驥」這匹新星，若然此駒早點出現，未知會否令艾兆禮將策騎基地轉移到香港而有所動搖呢？

無可否認，這位意大利好手現時32歲重臨，騎功比當年來港客串時更紮實。目前兩場頭馬開局不錯，最重要他能夠策騎輕磅馬。開鑼至今告東尼提供3匹坐騎，暫得兩季及一個第5，當中包括周日第3場再戰的「同樣美麗」。上次季內復出亦有推介作配，主要原因是加了外地贏馬配件眼罩，再者在愛爾蘭2冠1亞1季時經手人是簡國能，明顯「同樣美麗」適合歐洲硬功韁繩駕馭。雖然落場排1檔起步，但跑至半程前面馬群按慢，結果馬兒被迫出外疊搶口，但直路修正再追衝回第3，壓倒今次再同場的「龍之心」。「同樣美麗」來港前最後一仗在仙宇馬場輕取優質雌馬「深海瑰寶」，目前評分肯定有着數。「勝利喝采」現役子嗣數目不多，但匹匹識贏，既然艾兆禮上仗省得起，熱身開氣人馬再戰可期補中。

方嘉柏今季全攻型，季內曾熱身賽駒再出戰力急升，剛周三「獨角獸」贏到冇得跑，「幸運之神」雖險勝但總算交代。第9場「話你知」上仗跑1000米配黃智弘就當一課試閘，基本上人有人騎、馬有馬走，連走直線亦看似有難度。騎這匹大馬要先順住步韻，擺直後才可全力催策，並不易騎，布文及何澤堯之前都用上相若騎法。熱身後回師上季贏馬路程兼重配何澤堯，部署心意清晰。