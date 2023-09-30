【世界觀】頂級衝力全勝姿態挑機

一年一度馬壇盛事法國凱旋門大賽，今屆吸引到15匹世界頂尖名駒參戰，雖然出馬冇上屆20匹咁多，但係充滿話題性。

話題一，杜滿樂坐騎「頂級衝力」至今5戰全勝，有機會成為繼「臨泰來」、「世家集」、「實夠威」、「卓芙」之後，另一匹以不敗身份勇奪凱旋門嘅名駒。不過呢匹應屆法國打吡盟主，要克服兩大不明因素，首先今場係佢出道以嚟第1次跑到2400米咁長，夠唔夠氣量？另外，亦係呢匹3歲明星馬首度與年長馬同場較量，到底可唔可以憑受讓磅之利以下犯上？

話題二，暑假期間曾有傳聞賣嚟香港嘅「浪接浪」，近期愈戰愈勇，更進身經典G1冠軍行列，捧走今屆英國聖烈治錦標。可能賽事只差兩星期太接近，又或者由2905米縮番落2400米路程適應問題，歷年來聖烈治盟主響凱旋門大賽都沒有好結果。至今百多年，從未有過一匹馬，可以響同一屆包辦聖烈治同凱旋門孖寶，對上一匹挑戰呢個G1連勝嘅「颶風萊恩」，響凱旋門只跑得季軍，睇吓「浪接浪」可唔可以改寫歷史？

話題三，歷史上6歲馬從未贏過凱旋門，應屆英皇錦標盟主「命令」，可唔可打破盲門數據？呢匹「海都之星」子嗣，跑罷英皇錦標即休戰兩個月，唔跑前哨戰選擇直闖凱旋門，目標清晰。