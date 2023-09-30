【獨門秘技】未開齋點會唔心急

羅富全馬房現時最年長為6匹7歲馬，「以戰得勝」及「健康愉快」今季初出即勝，「駿馬風采」初出第4及「大眾開心」落敗，「路路醒」原本9月20日上陣但因發燒退出，此類馬顯然乃馬房季初搶攻棋子，始終季中質新馬進度較佳時難爭勝，今期第7場二班1600米，7歲馬「保羅承傳」初出，賽前備戰積極，同程曾得5冠4亞2季5殿，路程專家又吼準利放的C+3跑道，過往此條跑道曾得3冠3亞，再睇近兩季初出即勝，矛頭應直指今仗了，坐位望贏可做到。

冷門推介第6場四班1600米的「聚風雲」，前季在港一出即勝，再出轉彎大波勾熱倒記憶猶新，可以肯定貼欄一定有幫助，今次正好抽1檔，早段可以慳位輕鬆留住，形勢好跑，上仗季內初出未熱身，守好位末段稍弱，輸兩個多馬位走勢已不差，霍宏聲騎熟而手風順，丁冠豪未開齋，鬥志鮮明。

熱門可捧第2場四班1000米的「紅海風帆」，上季跑新馬賽而今季插班僅敗，實力必定超級，潘頓接手不容有失。

西門獨Q過關

第6場5聚風雲

拖 2精準快車9幸運雄威13眾歡笑

第7場7保羅承傳

拖 1新力高升2駿馬快車5美麗在線