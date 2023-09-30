【三重彩地帶】重配布文部署似樣

第4場四班1200米，「翩翩君子」上季尾跑同程初配布文，即取得了久違的三甲，今季復出亦跑第4，水準回穩，熱身後重配布文，部署似足剛周三入Q的廐侶「明心知遇」，三甲機高可作複膽。

「嘉應喝彩」今季3閘加羊毛面箍後贏晒，效果理想，楊明綸曾替同主「嘉應精英」建功，絕非陌生人。「魅力一丁」上場直路賽走勢具威脅，計往績亦以該程最好，但今日卻揀1200而捨1000米，部署有的放矢。賢廐今日布陣搏殺味濃，「智勝龍」未揭底牌，隨時嚇你一跳。「勇眼光」分盡，但排1檔尚可拖一票。

唯美主義一哩發威

第6場四班1600米，「唯美主義」上季跑1200米已有接近走勢，上周日復出增程1400米只負乘多，末段逐步追近，卻非瞬間爆發的一類，匆出加程至一哩，跑均速更添威力，伍廐馬近開多數持續向上。「幸運雄威」跨季兩場同程入Q，表現穩步上揚，布文繼續效力亦可信賴。

上述兩駒作雙膽，配腳先揀兩匹鄭廐馬，「年年友福」及「眾歡笑」上季都贏過四班同程，主力難測，宜一併兼顧。「勝利之皇」今季復出跑盲門谷草當熱身，回師兩戰兩位的田草一哩，目標所在。「將俠」前速愈來愈慢，嘗試1600米未嘗不可。■海東