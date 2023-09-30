【J臣研究所】爵登博攞特別獎金

香港養馬量下跌，其實馬會都用咗好多方法救亡，某程度上部分措施都已發揮成效，首先例如今季的150萬自購馬特別獎金，單單筆者身邊眾多馬主，都表示極大興趣。有PP籤嘅都急不及待去搵馬，希望快啲買隻馬回港，又有PPG籤馬主希望想改買自購馬博特別獎金，明顯重賞之下必有勇馬！據筆者所知，馬會近兩年都積極吸納一啲外國著名馬主，希望佢哋都可以放一兩隻喺香港賽事角逐，呢班有頭有面嘅人，要成為香港馬會會員只係手續上嘅問題，呢種國際化先可為香港賽馬帶來進步。

周日睇兩場三班1200米賽事。第3場馬少但亂局，博隻半冷做膽，「爵登」上季3歲都已經連番上名，今季有望大幅進步，之前晨課大閘所見的急躁感冇晒，如今快慢由人，當然若果排檔好少少，信心會更大，150萬特別獎金放在眼前一定搏盡。

「龍之心」上場跑啱晒都輸，本來都認為評分盡盡哋，但睇番上季都係熱身後先開始好，畀多次機會。「同樣美麗」上場兩步追過「龍之心」，但今仗磅重檔差，只可作配。「錶之銀河」大閘勁到唔似真，田泰安一手操好，值得重視。「穿甲鷹」上場表現唔差，但可能要等潘頓先贏得。

第5場較簡單，「吉龍」上場唔放直路又塞車，換人係今次㗎啦！「怡勁力」跑番1200米好好多，上場當熱身。「善傳萬里」上場一樣衝得勁。「營造組裝」磅輕又有力上名。