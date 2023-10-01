【分秒在握】跑法主動再突破

今次第7場出馬不多，但卻頗有趣味性，細心研度之後，發現同程盲門的「百勝名駒」其實頗有機會，信呂健威勇往直前爭奪首個冠軍，而潘明輝又急需頭馬打破悶局，此駒不為人注意下，擺前且戰且走可投信心一票。

環顧第7場10匹參賽馬，發現放頭馬實在寥寥無幾，估計會搶的僅一匹「保羅承傳」，預計會出現頗慢步速。本來這樣的情況，當然係吼實會搶的「保羅承傳」，一來對上3季初出2冠1亞，二來蔡明紹亦騎慣騎熟，但同樣跑法主動而銳氣更盛的「百勝名駒」，估計會有更佳賠率，因此不妨一博。

有時候一些馬匹會中年突然爆發，突破以往的阻力位，而「百勝名駒」就係當中例子。此駒來港首季6戰全負，以為又係一匹失敗北半球自購馬，但翌季8戰2勝4位，在谷中一再取得好成績。去到上季，「百勝名駒」依然維持谷中王本色，先在谷中一哩兩度入Q均只負馬頸位，以為評分有阻力？想不到馬匹一口氣在谷中1800米取得連捷，而且完全無視升班阻力，在二班贏馬距離更遠。

本來在谷中取得2冠2亞，也交代有餘了吧？但「百勝名駒」季尾出爭二班田草2000米，居然亦入Q，只負於「知足常樂」而力壓「勇猛神駒」，完全令人意外，因為一匹6歲馬，一下子克服了轉場及增程的兩大阻力，而且沿途走來有前有後，今次埋門贏完泥地大閘再彈細閘，續配騎兩次非冠即亞的潘明輝，有分頭，仲要諗？

■長風

第7場 6百勝名駒 1新力高升

7保羅承傳 10總理