蘇偉賢：其實新力高升200米已有疲態

練馬師呂健威成功延續本季季初的強勢，今日在沙田馬場大演帽子戲法，3奪頭馬，擴大其於練馬師排行榜榜首的領先優勢，當中鬥心強橫的年輕佳駟「勝不驕」更助他奪下三級賽國慶盃1000米桂冠。

呂健威於是日較早時間已分別憑「營造組裝」及「禪勝輝煌」取得頭馬進賬，「勝不驕」則為他完成3捷佳績。現時他於練馬師排行榜以11場頭馬領導群雄。

「勝不驕」今仗在潘頓胯下奪冠，意味這位6屆香港冠軍騎師連續第2年勝出國慶盃，去年他曾策騎由大衛希斯訓練的「聚才」摘下此賽冠軍。「勝不驕」同時將本身在港戰績改寫至14戰6勝，其6場勝仗均來自1000米途程賽事。

這匹栗色賽駒此前在澳洲服役時，由女練馬師凌靄琛訓練，曾3度於溫爾馬場報捷，其後牠被運往香港，加盟呂健威馬房旗下。

呂健威賽後對潘頓今仗的出色鞍上發揮讚不絕口，對於其馬房在季初取得的佳績，他仍表現得非常謙虛。另一方面，他希望旗下鎮倉寶及應屆香港馬王「金鎗六十」於12月10日復出，在沙田出戰一級賽浪琴香港一哩錦標（1600米）時可以再次交出優異表現。

呂健威說：「潘頓是位冠軍級騎師，他熟知此駒性能。他今仗表現出色，手風甚順。早前此駒（『勝不驕』）曾兩度於從化試閘，牠在操練時早已呈現勇態。」

潘頓在頭場賽事已憑「揚威四方」先拔頭籌，「勝不驕」是他今日取得的第2場頭馬。騎者於賽事早段將「勝不驕」置於第3位，其後逐步追上，結果以馬頸位之先力抗「順勢如飛」的挑戰先過終點，沿途放頭的「精靈勇士」落後「順勢如飛」1個馬位，力保一席季軍。「勝不驕」所造出的頭馬時間為55.91秒。

潘頓賽後說：「今場頭馬來得相對簡單，此賽參賽馬數目不多，形勢較為單純。我的坐騎甚具速度，牠經常可在賽事早段處於有利位置，關鍵只在於馬兒沿途能否跑得輕鬆順暢。」

「跑至最後300米時，在我前方的『精靈勇士』稍為移入，為我駒帶來一點干擾，但牠確具濃烈爭勝心，相反這個舉動更進一步激發牠奮力上前的意慾。當『順勢而飛』追近而牠聽到該駒的蹄聲時，牠更再次加速以保住勝果。」

潘頓續說：「這就是牠的個性，馬兒在陣上向來從不欺場。當此駒遇上激烈拼鬥的環境，牠總會全力以赴。呂健威訓練此駒相當出色，牠將來有望成為一匹佳駟。」

去年度馬季香港經典盃（1800米）盟主「新力高升」亦在今日的賽事中復出，結果順利在是日3奪頭馬的何澤堯胯下，勝出第二班1600米。其練馬師蘇偉賢表示此駒下仗將劍指11月5日上演的三級賽莎莎婦女銀袋讓賽1800米。

對於這匹旗下星級賽駒今仗的奪冠演出，蘇偉賢說：「牠的表現出色，沿途發揮甚佳。馬兒今次需負132磅上陣，早段居於三疊及有遮擋的位置競跑，能夠取勝確是得到運氣之助。我應不會催迫牠出戰本月中的賽事，我們或會以1800米的莎莎婦女銀袋讓賽（11月5日）作為牠下仗的目標，這可讓牠有2至3個星期的小休時間，之後再作操練，為該賽作好準備。」

「我留意到跑至最後200米，馬兒已顯得有點疲態，但牠的整體演出依然出色。何澤堯今仗的發揮亦恰到好處，他對此駒相當熟悉，但我們一直跑三疊，因此今仗能夠獲勝確實有運。牠勝出此賽後，評分或會上升至99或100分，我也不太肯定，我們會將矛頭指向分級賽，且看此駒日後表現如何。」