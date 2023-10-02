白毛純淨之輝退役 妹妹尋日贏短途馬錦標

今屆日本短途馬錦標片段：

近年喺日本最受注目嘅賽駒，除咗目前全球評分最高馬匹「春秋分」，梗係唔少得毛色係純白嘅「純淨之輝」，事關呢匹馬女毛色特別之外，競賽成績亦非常好，累積3場一級賽頭馬，可惜今年復出喺G1維多利亞一哩賽跑第2名後，6月初出戰安田紀念賽只得第7名，原本以為呢匹一哩好手喺秋季賽期復出，點知尋日練馬師須貝尚介透露，「純淨之輝」由於有腳傷關係，決定結束競賽生涯，稍後時間將會返回北方牧場展開配種生涯，話唔定日後會生多幾匹白毛馬都唔奇㗎。

呢邊廂「純淨之輝」退役配種，估唔到佢嘅同父同母妹妹Mama Cocha喺尋日嘅1200米G1短途馬錦標有神勇演出，於川田將雅胯下全程守好位，擊敗「消暑樂祭」贏出呢場一級賽，而大熱門「奈村佳盈」則姍姍來遲只得季軍，今次亦係Mama Cocha首次揚威一級賽。

雖然係「純淨之輝」妹妹，但Mama Cocha啲毛唔係白色，反而係一匹棗色馬，自然冇咁矚目，但本身成績唔差，之前12戰有5冠2亞2季，但從未贏過分級賽，估唔到今次升呢即贏G1，認真犀利。