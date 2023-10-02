凱旋門陣前易主 兩匹千萬名駒無料到

「風飛小鎮」即使以高價售出，但尋日表現平平無奇。(圖片：Coolmore@Twitter)

法國凱旋門大賽曲終人散，而喺前一日由雅康納舉嘅凱旋門拍賣會，亦都吸引咗唔少買家入貨，全場最高價易手嘅兩匹馬，更加有份昨日凱旋門大賽，換上新主綵衣出戰，但結果慘淡收場。

由BBA愛爾蘭販馬公司，以全場最高價130萬歐元轉手嘅應屆G1德國橡樹賽冠軍「千湖秀色」(Muskoka)，喺歌劇錦標11駒之中，只跑第10名，而第二最高價，以100萬歐元轉手，新勝G3愛曼大賽「風飛小鎮」(Freville)，首次挑戰G1亦告不堪一擊，於馬素爾賽事，與前駒一樣同樣尾二過終點。甚至乎私下交易，轉售一半股權出戰凱旋門大賽嘅「影城大亨」，更加跑包尾。

先講番兩匹拍賣主角，由於同屬優質血統雌馬，新買家當然係着眼於日後兩匹牝馬潛力，至於雄馬喺今屆拍賣會，就唔見有乜滄海遺珠高價易手，2匹之前被睇好嘅德國G1實力馬「大幫手」（Assistent）與「驚艷力作」（Sammarco），最後都因為叫價欠理想而被收回。

雖然香港甚少買家响呢個拍賣會出手，但亦可以藉行情了解吓目前歐洲PP馬價，以今個拍賣會全場最高價嘅3歲雄馬「群集」(Zarakem)，4戰全勝賽績，只值50萬歐羅，可能價錢好吸引，但最高成就只係局限於細場嘅表列賽，所以真係要買具G1級數嘅揀手PP，價錢係咩水位，大家都心裏有數。