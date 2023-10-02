東寶錦標29駒留位 強手無多浪漫勇士贏面大

將於本周末費明頓馬場舉行嘅東寶錦標，今日公布獲選名單，連同「浪漫勇士」在內，合共有29駒，而呢場國際一級賽，將會喺星期三排位，到時出馬上限就會係16匹。

對於呢場只限4歲或以上馬匹出戰嘅國際一級賽，總獎金為75萬澳元，實際與一場香港舉行嘅國際三級賽獎金相若。綜觀報名馬匹名單，海外賽駒就只得「浪漫勇士」與英國賽駒「風東來」(West Wind Blows)，其餘本土對手，大多係近績一般嘅分級賽水平馬匹。

當中名氣最響當然係去年墨爾本盃冠軍「踏金行」(Gold Trip)，但只僅限於2022年嘅驕人戰績，今年已經黯然無光；又或者去年澳洲橡樹賽頭馬「女恩主」(El Patroness)，翌年與年長馬競一級賽，就欠缺突破，新季復出兩場都跑費明頓，分獲1殿1季，而上場係G2跑第3，都係有心喺呢場為名而戰。

以東寶錦標之報名名單，由於大部分當打頂級佳駟另有目標，「浪漫勇士」如今只係降格，出戰一場入於當地G1組別嘅遺材賽，難怪麥道朗周日到場親自為此駒於費明頓主課，收操後接受傳媒訪問，對「浪漫勇士」都係有讚無彈，周末出戰東寶錦標，睇嚟都應該好篤定。