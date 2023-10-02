【蹄聲妙影】中場席影相呃Like搵命搏

需知香港兩個馬場，每逢晨操及賽日，例必有救護員坐陣，人馬受傷可及時得到救治，試閘及賽事進行期間，沿途一樣會有救護車在旁邊石屎地跟實馬群，萬一有咩事，可以喺黃金時間內處理，將人馬受傷程度減至最低，所以平時攝記們喺終點位欄邊影試閘嗰陣，當馬群衝過終點後，大家都「知埞」有救護車會從後駛至，影完相唔會即刻轉身衝落石屎地，同時大家亦異口同聲大叫「車」，互相提醒，以防鬼揞眼，五十年不變，唔會嫌長氣，安全至上，行船影馬三分險，變A1就無謂喇。

可是，上周三跑馬地夜賽，第8場賽事途中，喺終點位附近一處石屎地，突然殺出一個着住黑衫嘅女人，佢企喺度拎住部手機，疑似想拍攝馬匹衝線畫面，攞位確係一流，影到的話，呢幅相攞硬獎，而且放上社交平台仲可以呃到勁多Like，不過就計漏咗部救護車，到時就唔係攞獎，分分鐘變攞命。

其實，事發時有人已發現黑衣女企喺嗰度，可惜馬群經已入晒大直路，工作人員只能離遠猛咁向佢揮手，示意佢盡快離開石屎地，猶幸佢最終都醒覺，返回安全位置，不致於變車下亡魂，同時賽果不變。據知黑衣女並非職員，而係馬主會員嚟，估計佢係去中場席停車場攞車嗰陣，心有靈犀走出嚟影相呃Like，出現咁大個漏洞，相信有負責單位要孭鑊。

初步提供:

第3場3「電氣騎士」

第8場8「龍來了」

■東星