【賽馬以外】食咗豬油糕？蔡神仙點算好

話咁快馬季過咗一個月，依家仲有4個馬房未開齋，分別係丁冠豪、兩位新倉主巫偉傑、廖康銘，同埋12屆冠軍蔡約翰。筆者一直覺得兩個新倉礙於廐內馬匹質素、能力，真係要畀多少少時間，先知佢哋功力，而丁冠豪都上季都要等到較後時間先上岸，目前馬房唔夠40駒，睇嚟都係要捱打。咁蔡約翰未開齋，大部分人唔會好意外，因為睇咗蔡神仙咁多年，都知佢通常都係11月先開始攻勢，然後去到年尾已經升上前列，咁多年都係咁，見怪不怪。但今年會唔會例外呢？

話就話蔡約翰季初不嬲都唔急進，筆者亦知呢個係事實，但就算幾慢熱都好，蔡神仙好少喺9月一場都贏唔到，上季佢喺9月尾憑「魅力知遇」、「自勝者強」開齋兼起孖，前季就9月尾爆冷贏「張燈結綵」，大前季更加喺開鑼日就有「凌駕」同埋「勁搏」建功，就算19/20年度馬季蔡廐只得46W，佢嗰季喺9月中已經憑「首飾大聖」開齋，對上一次蔡神仙要等到10月先攞到季內首W，已經係09/10年度馬季，佢去到10月1號靠「印度光輝」打破缺口，而嗰季最終亦累積75場頭馬。而06/07年絕對係蔡神仙來港從練成績最慘淡一季，埋單得32W，嗰季佢都係去到10月1號先開齋。

睇番今季，蔡約翰派馬上陣27次，以大馬房嚟講梗係唔算多，而佢原本上周三有機會開齋，點知熱身咗嘅「明心知遇」遇到伏兵「閃電」，結果輸短頭位得第2名，嚟緊周三只派「順利取勝」、「二雋」，機會唔算突出，睇嚟要追捧蔡神仙開齋，都要等多陣喇。

唔知當初係咪冇諗過馬會再次修例，令佢有機會練到75歲，所以依家69歲嘅蔡約翰，對上兩季真係全力搏盡爭冠，前季同徒弟羅富全大鬥法贏84W，上季就以79W封王，兩季加埋贏咗163W。究竟呢個數字有幾驚人？講緊丁冠豪開倉都嚟到第6季，在港累積頭馬都係160W，開倉第5季嘅韋達亦只係累積173W，就知蔡神仙對上兩季成績有幾咁好。

只係任何嘢都係付出代價嘅，就算換血速度有幾快都好，搏咗兩季始終都會有少少青黃不接，睇番蔡廐現時陣容，唔係話無「精算謀略」、「驕陽明駒」同埋「精算暴雪」呢啲極具上升潛力嘅馬，但同時亦有「連連行運」、「華卓晴」、「翩翩君子」、「波爾多」，仲有4匹質素唔高嘅五班馬「存喜心」、「鑽石福將」等，所以蔡約翰今季成績究竟係點？真係好睇佢馬房目前嗰批52分PPG係咩質素，如果有咩閃失，又或者進度嚟到唔好，應該幾影響佢今季成績。咁蔡約翰今季啲馬幾時先得？咁聽朝試閘，潘頓就係考驗「精算謀略」、「驕陽明駒」、「精算暴雪」呢3隻，當潘頓開始不斷為蔡廐效力，自然就係神仙出擊時啦。

■山無陵