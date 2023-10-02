【超強陣容】方嘉柏想嚟個谷草王3連霸？

一到夜戰，方嘉柏名副其實「月夜」愈有機，9月20日先以48分登上「練馬師王」，到上周三再以38分蟬聯，事隔一周的今期，柏廐又出8駒列陣，多駒均有實力，看來真係有望連續3期跑馬地做「王」。

今季已贏過的「九秒九」及「駿行星」，俱有機會取得連捷，第2場「九秒九」上次於谷草五班1200米直路曾轉跑線，也一樣能夠輕取「特攻」一個半馬位開齋，評分仍處低位的香港拍賣會馬，一定要再追。第4場「駿行星」剛戰熱身後改跑谷草一哩，亦打開在港勝門，評分反彈但仍留在四班，有權打疊贏。

第7場四班1200米的「風中勁松」，則是賢轉柏廐初出馬，上季最後一戰兜大外圈蝕位極多，仍能追近跑得第4名，復出縱然未有試閘，機會也不容忽視。

第8場「金寶」上季曾在谷草一哩爆大冷放頭帶到，今季跑過兩戰已開氣，4歲馬狀態不差，回師贏馬路程有望重施故技。

至於出戰第3場三班1000米的「帖木兒」，與「金寶」同屬蕭家馬主，乃另一匹叫胡分子，上季曾在同程力追「四季醒」，9歲老黃忠仍未見頹，剛戰跑直路賽亦後上第5，趁季初對手未算太強，可期重開勝門。