唔再飛出啤酒園？安仔谷C+3成績勁過潘頓！

田泰安最近與伍鵬志加強合作，繼早前夥拍「財才」獲亞軍後，剛周日攜手贏初出的「錶之銀河」，此對騎練於今次谷草夜賽又合作2駒，第6場「闖一」上季贏過谷草1200米，復出跑強項可秤高一線。安仔更睇齊潘頓同布文，全晚騎足8場且不少坐騎夠勇，黎廐「紅逸舍」於從化兩試大閘及羅廐「英雄豪邁」熱身後可期進步，有權數胡兼做番次「騎師王」！

第6場四班1200米，「闖一」以往表現欠穩定，惟上季轉伍廐後已贏馬交代，2月落五班於同程後上險勝，重返四班連輸兩仗後，5月改配何澤堯後上獲亞，走勢強勁，反映跑出水準時在四班有威脅。後追馬最近試泥閘沿途不用推已輕鬆跑第2，狀態理想，現時跑法應更具彈性，找來田泰安初騎，練者有心造就與騎者再入凱旋門，獨贏捧得過。

第5場黎廐「紅逸舍」上季初出贏直路賽，再出兩戰表現普通，但季尾轉谷草增程初跑1200米重新上名，或是擅跑新鮮之馬。9月於從化試過兩課草閘，先跑第3再試第1，狀態向上，今鎖定目標再攻谷草1200米，上季尾同程獲季軍正是由安仔策騎，人馬有默契，機會可看好。

第3場羅廐「英雄豪邁」上仗跑同程谷草1000米被捧成2.2倍大熱，配潘頓守好位後力追，但抵擋不了「財才」在外疊之勇猛追勢，被趕過只得季軍，今次再撼似乎「財才」較上風，但羅廐上周有「幸運旅程」熱身後再出補中，「英雄豪邁」埋門由安仔跳一課，工夫已做足，可博W或連同「財才」買Q及QP。值得留意，上季至今安仔響谷草C+3欄C+6彎贏10W，比6W嘅潘頓更勁，家陣佢響窄場好少蝕位飛出啤酒園喇，走位醒咗好多，大家今次捧佢喇~