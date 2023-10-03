方仔3期夜賽未斷勝纜！

方嘉柏今季雄心壯志，開下衝冠期票，目前以8W穩佔成績榜次席，居於11W排頭位之呂健威之後，黑夜之神方嘉柏今季繼續於谷草主場展現威力，至今3期夜賽未嘗斷纜，而且一連兩期起孖，布文貴為兩次起孖功臣，騎練再度攜手，新勝之「駿行星」與頻密出戰的「帖木兒」，有力再添進帳。

跑過3期夜賽，方嘉柏每次谷戰陣容鼎盛，今戰亦有8駒列陣，近期與布文於夜賽夾檔出擊屢建奇功，上周三「幸運之神」OK哥臨門施展渾身解數險勝「佳運發」，可謂居功至偉，甚至今仗力爭連捷之「駿行星」，也是憑布文出色留放，打破本身易位難贏宿命。

周三晚「駿行星」再度誓師，雖然比起上場6駒賽事，今仗面對更多對手，屬同場少數熱過身的馬匹，更是今季唯一贏過，長期見勇分子難得上場開竅，練者部署亦無保留必要，原裝人馬連捷呼聲高。

帖木兒循序漸進

另一匹由布文出戰的「帖木兒」，短短三個星期內已經第3度上陣，傷患馬對比近兩季之出賽頻率，證明健康重納正軌，而且一連兩仗循序漸進，雖然布文首戰於直路塞車未竟全功，吸取經驗後人馬再度合體，料有不同演繹。至於由何澤堯出戰之「喜至寶」，上季初來尚未適應水土，暑期於從化操練循序加辣，及後返港一連兩課大閘均由何澤堯親試，谷閘一課展現追勢，今戰渡江上陣，顯然並非無的放矢。