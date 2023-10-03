【分分制勝】等唔切田草1200 轉場格「鬥」

今期跑馬地戰線，「才」系陣營一口氣派出「奮鬥雄才」、「財才」及「成才」3駒列陣，季內分別經過一至兩仗熱身，論態都見顯著提升，有望齊齊取得佳績，這路人馬值得吼住。

第2場五班1200米，「奮鬥雄才」向來採取前置戰術最好，但剛戰復出角逐田草1200米，即使起步順利，可惜過了不久即遇到擠阻意外，被迫墮退至第12位，形勢陷於不利，最終牠竟可以勁勢追回季軍，走勢令人側目。其實，該役田草短途賽水準頗高，頭馬「我為您」升班再捷，第5名「九秒九」翌仗亦出頭，「奮鬥雄才」該役末段造出23秒38，均比「我為您」及「九秒九」更快，證明本身能力屬五班一線水平，上名後評分維持不變，頗為着數。

因五班田草1200米要到10月29日才再上演，「奮鬥雄才」現時操到火紅火綠，為免錯過這股勇浪，安排改攻谷草短途，部署無可厚非，過往跑同程經常排檔不利，以致成績較差，今仗抽到4檔起步，容易攝入靚位，鞍上人巴度屬唯一贏馬配搭，最熟馬性，可望重響勝鼓，為「才」系陣營先壯聲勢。

■明治朗