【東寶錦標】相隔18年 浪漫勇士誓替港駒再叩澳洲勝門

「浪漫勇士」本周六在澳洲費明頓馬場出爭2000米一級賽東寶錦標，將力爭打破香港賽駒近年未能在澳洲再啟勝門的悶局。

「浪漫勇士」將以東寶錦標作為10月28日進軍覺士盾的試金石，香港歷來共有18匹賽駒曾遠征澳洲，合共出賽47次，如果「浪漫勇士」今仗成功奪冠， 將成為繼「好望角」後，第二匹在澳洲報捷的香港佳駟。「好望角」於2005年攻下1200米一級賽澳洲錦標(現稱威廉烈特錦標)，該駒也曾在澳洲另外3項一級賽中跑入位置，並在英國摘下一級賽桂冠。

同年，「風雲小子」在澳洲兩奪亞軍。「天久」則曾於2013年競逐萬利嘉多錦標，最後僅以短距離之差取得亞席。雖然香港對上一次派馬出征澳洲距今已有8年，但「浪漫勇士」的練馬師沈集成及團隊對遠征毫不陌生。

沈集成說：「遠征會面對很多挑戰，特別是澳洲。我曾派馬到杜拜、英國、新加坡及日本參賽，但過程都不及如出戰澳洲般甚具挑戰。檢疫程序固然繁複，馬兒在離港前的部署也曾改變。」沈集成也須在澳洲為「浪漫勇士」物色新飼料。

沈集成曾協助愛倫派遣賽駒到日本、杜拜等地參賽，他從練後曾於2012年派出「小橋流水」出戰皇家雅士谷賽事，最後奏凱而回。沈集成：「這些挑戰會令我們變得更堅壯，我們會解決這些問題，盡力確保馬兒一切順利。包括蘇狄雄、劉家泰，還有馬伕在內的團隊，彼此合作無間。」

「浪漫勇士」剛周日由麥道朗策騎，在費明頓馬場主跑道進行草地快操。沈集成說：「馬兒在快操之後應會有所進展，今周之後也應該有所進步。完成這課快跳之後，今周只會進行慢跑。」