【練馬師王】最狹窄跑道 搶前封王有「希」望

上期沙田「練馬師王」，呂健威累積40分摘冠，此乃練者今季第4次封王，旗下馬長搏長有，實屬最佳投注對象。而今次谷草夜賽，呂廐獲派4駒角逐，雖然數目不多，但練者氣勢委實太強，仍難輕視，假如早段場次其他倉口未見帶離，「即場投注」仍可考慮呂健威這一瓣。

至於「黑夜之神」方嘉柏，最近兩次谷戰都順利封王，施展馬海戰術奏效。今期柏廐部署相若，共派8駒列陣，幾乎場場都有搶分機會，篤定成為大熱門。但細心留意，柏廐多匹實力戰駒如「九秒九」、「駿行星」及「皇者驕傲」等俱習慣留前鬥後，在最狹窄的C+3欄C+6彎跑道角逐，未必容易佔取甜頭，小心連場中伏。

另邊廂，希斯今次所派遣的戰駒，則以速度制勝為主，「人和家興」、「成才」、「雅典武士」、「好友心得」及「赤馬雄風」以放頭或跟前跑法最好，假如跑道形勢大利前置，有助爭取佳績。例如第3場「人和家興」，剛戰正是採取主動跑法，快跟得手，今次形勢差不多，可望照辦煮碗。至於第4場「成才」，上仗初配希威森一心搶前，奈何排9檔未能切入，被迫沿途走外疊蝕位，敗勿作準，今次人馬捲土重來，移至3檔起步，在其內側的「錶之雲端」及「對衡之星」均非速度型，「成才」若可採取以快打慢戰術，有權為馬房成功搶分。

至於打頭陣的「樂天派」即使跑慣後上，惟過往用潘頓7次，取得2冠1亞2季，人馬發揮最可靠，加上同場有「美滿星雲」、「摯多福」及「怪獸豪俠」擺前走，預計步速不慢，「樂天派」入彎前及時踩油發力，仍有機會後發先至。由於頭場已叫胡，故投注希斯的「練馬師王」宜盡早「入場」落注。

「練馬師王」開售賠率

1.方嘉柏 2.35倍

2.大衛希斯 3.6倍

3.賀 賢 5.5倍

4.沈集成 15倍

5.韋 達 16倍

6.伍鵬志 18倍

7.羅富全 22倍

8.告東尼 22倍

9.文家良 28倍

10.呂健威 40倍

11.容天鵬 45倍

12.姚本輝 55倍

13.黎昭昇 100倍

14.葉楚航 85倍

15.巫偉傑 100倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/廖康銘/蔡約翰/蘇偉賢/丁冠豪/徐雨石) 75倍