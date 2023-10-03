【張基焦點】喜至寶三班有力突圍

何澤堯今季復出後依然交出好成績，剛周日更成功連中三元，今期跑馬地賽事繼續手執不少惡馬，「喜至寶」經過一季適應後，有明顯進步，轉跑谷草盃賽場合可爭勝。另外，「十八掌」熱身一仗後狀態亦有所提升，今場形勢亦有利。「奮鬥雄才」居五班始終有優勢，值得追捧。「小神仙」賽前工夫則非常積極，大幅增程隨時殺個措手不及。

第5場三班1200米，香港鄉村俱樂部盃，「喜至寶」上季3戰皆北，但暑期開始猛做工夫，晨課表現令人完全改觀，明顯變身，早於9月初在從化試草閘後上姿勢吸引，其後再試谷閘亦有好反應，仄準場地性能，埋門再試多課田草閘亦肯追馬，與上季判若兩駒，畢竟來港前於澳洲分級賽跑近，級數有保證，目前居三班只評65分肯定有着數，盃賽場合更有鬥志，不能忽視。

第4場四班1650米，「小神仙」有質素，上季3歲則太嫩水，但季尾用眼罩已立即跑近，今季立即做工夫，幕後應該知道此駒可以應付較長路程，埋門試泥閘無戴眼罩全程居後，只是示人以弱求賠率，今回同場對手實力一般，冷味十足。

第2場五班1200米，「奮鬥雄才」上仗季內初出跑田草1200米慢閘失機，卻能後上追至季軍，反映狀態起得好，葉楚航今季作風進取，轉跑谷草同程問題不大，可以補中。

第8場三班1650米，「十八掌」台型吸引，肯定有進步空間，幕後則循序漸進，上仗復出明顯狀態未夠，檔位差全程望空而所負不遠，復課後狀態有進，今回抽2檔可以找遮擋，同場亦有「金寶」扯快步速，形勢較有利，值得重視。