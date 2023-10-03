【進階選項】怡昌勇士回師勝途

今屆澳洲墨爾本盃於11月7日舉行，一如往年傳統，比賽前夕墨爾本盃獎盃作世界巡遊，上周亦飛到來香港。從社交網站所見，幾位身處本港的騎練都一嘗捧盃滋味，兩位澳將潘頓及布文均未曾登上其祖家最高殊榮。3200米大長途少有重磅馬匹參賽，作客的海外賽駒已有其慣用騎師，澳紐本土馬匹普遍負磅較輕，本來布文今屆已卜定新西蘭打吡冠軍「颯醒」爭盃，可惜配磅太輕亦未能如願。墨爾本盃地位崇高，就連日本國寶武豊亦開腔可以造輕磅物色坐騎，難怪田泰安日前一親獎盃後亦加入戰團，向傳媒表示自己能造輕磅，歡迎各路人馬提供坐騎。

數到現役香港騎練真正捧過墨盃的，就只有賀賢一人，2003年訓練馬后「戴花」首奪殊榮。賀賢轉到香港發展後雖未做過冠軍練馬師，但每季都交出一定頭馬數字，尤其訓練中年馬或長途馬最有心得。頭場「怡昌勇士」上季初出贏谷草一哩，3月敗後提早休賽，9月初試閘走勢已見上力，首戰田草1400米票數冷落，本來5檔好位但未有好好把握，留到尾疊掟大彎梗頸四。熱身後回師谷草勝途，強配布文抽1檔預期跑法比主要對手「樂天派」更為主動。

文家良季初幾個回合打快攻，派馬上陣準繩度高，不過近期又回歸平淡，踏入10月應該再次起動。記得9月中沙田賽事馬房大舉出擊，包括今晚第2場「創奇蹟」。上場賽前布文試閘捉唔住快放第2，出賽巴度上馬臨場票數硬淨，可惜出閘卻被對手碰撞落後，中段再望空上前耗力太多，如此際遇加上未開氣跑1400米當然唔易埋尾。今次轉戰谷草換潘頓排1檔，但過往在谷草作賽曾見過入閘脾氣甚大，撇除這點的話，上季同程四班都可以入Q，如今五班不必負130磅以上，條件十分着數。