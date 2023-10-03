【獨門秘技】谷戰要捧巴度

今季跑了3次谷草賽事，巴度首戰3駒都為冷門，全部有獎金收，而上周三谷戰騎5駒，取得1冠2亞1殿，細場發揮得心應手，今期谷戰4駒貴精不貴多。

第2場五班1200米，「奮鬥雄才」至今1冠2亞只3度入Q，都係巴度執韁，騎慣騎熟，上季贏馬一役跑田草同程，以一放到底姿態勝出，但很奇怪之後竟未試過再放頭跑，難得後追仍然有上名紀錄，尤其上場季內初出，起步失地途中又受阻，連番意外下後追跑季軍，頭馬「我為您」及第5名「九秒九」再出都取勝，水準甚佳，今番轉谷草排好檔，值得一博。

第7場四班1200米，「錶壇精英」上季尾轉谷草即贏，細細隻轉彎靈活細場最啱，姚本輝引入招牌貨，做夠兩個閘才復出，暑後更進步，必思進取。

第8場三班1650米，「皇者驕傲」6戰同程取1冠2亞2殿，來港時80分自購馬反彈未止，故近仗重返三班一樣有好走勢，上場季內初出田草1400米，後追一段只輸兩個馬位已收熱身之效，柏廐今次強陣仍將王牌用在「皇者驕傲」身上，擺明車馬。

西門獨Q過關

第2場5奮鬥雄才

拖 3特攻10九秒九

第7場1正氣青驅3錶壇精英

第8場12皇者驕傲

拖 5銀亮光速9十八掌