【J臣研究所】潘頓1000又得財

剛周日提供的連贏馬膽「爵登」僅敗，早在星期六小弟開Live時都特別提到呢匹半冷馬，但事實上就算跑多10次，都應該唔夠隻「錶之銀河」跑，當初睇「錶之銀河」課大閘，當然有被牠走勢吸引，但睇番外地績僅為南澳馬，賽事水準成疑，就草草將佢放去次選，但呢場賽事所見，田泰安發揮僅屬一般，直路上取位唔算順，最後兩步都追過隻大幅進步嘅「爵登」，再睇埋步姿，可能係一隻要跑1400米以上嘅馬。既然大讓賽都一出即勝，睇嚟4歲馬經典賽系列已率先擺下擂台。

今期先睇第3場三班1000米，總場次017的三甲馬都在陣，「財才」上場差一步追唔到隻「人和家興」，今次兩駒負磅差距拉開至14磅，「財才」換上潘頓似乎要補中唔難。「人和家興」勝在9駒中排6檔不差，放到尾段仍有穩陣位置機會。至於可加入戰團馬，有兩駒要留意，「電氣騎士」上季同程一戰上名，熱身後勿睇小；「川河動駒」兩試大閘一次比一次好，外地贏高水平賽事，來到香港居三班一定企得穩。

第7場「迎樂」取得跨季連捷，但上場一步不蝕都係僅勝，今場12檔真係難發揮，拖腳。連贏馬膽博隻「正氣青驅」，東廐馬有試閘且擺明一操即起，4歲大熟階段，今季隨時贏到你唔信。「錶壇精英」一樣有大幅進步，但睇步姿可能要跑多200米更合發揮。「合夥雄心」縮程贏級數，換潘頓有決心。「杭州飛輪」上場追回不少失地惜排外檔，拖一票。