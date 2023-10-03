【三重彩地帶】第6場梁家俊做「莊」

第1場五班1650米，「樂天派」屬五班頂尖分子，上季便拿下2W，上場復出跑嫌短1400米也差點追到，循序增程跑一哩恰到好處，用潘頓求合拍不求賠率，複膽穩陣。

「怡昌勇士」上仗跟「樂天派」同場得殿軍，追勢猶有過之，熱身後回師強項一哩，排1檔加布文，萬事俱備。「美麗新星」跟巴度算合拍，騎者捨兩匹文廐馬而就，可以秤先。至於文廐兩駒，以練騎的緊密程度，梁家俊的「怪獸豪俠」應是主力。「美滿星雲」今季兩戰冠亞箭嘴向上，伍廐馬勇於進取，另報周日泥地作保險章，乘勇可拚則拚。

勇威神駒潘頓開火

第6場四班1200米，「金莊令」上場1400米沿途外疊也所負不遠，身旁對手再出紛紛有表現，總場次008屬強組。「金莊令」上季3P都跑1200米，年長後宜短不宜長，梁家俊同場替4駒試閘而最終揀之，值得信賴。另一複膽揀「勇威神駒」，上場田泰安發揮平平也上名，改配潘頓跑高些少，力足坐亞望冠。

「極速之星」同樣出自總場次008，放頭非最佳跑法仍得第4，評級調高。「高份數」上場同程意外多多仍追近，有質，四班應有頭馬見面。「闖一」實力見盡，勝在試閘走勢不俗，兼且馬房鬥志好。■海東