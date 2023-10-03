【晨課起筷馬】埋門草閘勁度十足

今晚第7場四班1200米，告東尼馬房的「正氣青驅」，上季跑過9仗，雖然只贏過一場四班頭馬，但該仗姿態嚇人，幾乎在不可能位置之下，後上爆贏「善傳香江」及「皇帝英明」兩匹戰鬥力相當嘅對手，絕對唔係四班可留貨色，成績未能再上，只因評分尚未完全消化而已，對佢嘅能力從未懷疑過。可惜的是，「正氣青驅」於4月份跑至右前腿肱骨受傷，之後缺課達4個月之久，前途即時蒙上陰影。

賽前草閘心火湧現

「正氣青驅」今季遲至8月中終於復課，備戰工夫循序漸進，不過狀態一直未如理想，為馬匹健康着想，馬房亦未見心急砥礪。經過個半月時間，「正氣青驅」期間做咗7課快工夫後，喺9月尾安排試咗鋪田草1000米大閘，久疏戰陣分子，原本對佢都唔會有太大憧憬，預期只不過係輕舒步頭性質。

點知呢課閘「正氣青驅」出閘反應極敏銳，鞍上人鍾易禮要刻意收緊韁繩力留於後，不過馬匹走順後沿途心火湧現，一直想增速撲前，鍾易禮亦有多少頂唔住之勢，數度移位搵遮擋，希望令馬匹情緒可以穩定落嚟，最終只是勉勉強強留得住，以第5名過終點，但甫過終點即使移出大外疊轉彎蝕盡腳程，亦將主馬群趕過晒，表現渾身是勁，證明腳患問題已無恙。

試過呢課閘之後，「正氣青驅」到今次出賽前再冇安排快跳工夫，原本都有些少擔心，但賽前體重維持1186磅，沒有起跌，埋門踱步工夫亦充足，相信目的只係保留體力而已，大可放心捧場。

■陳志懷