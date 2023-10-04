【分秒在握】換上潘頓星閃閃

韋達今季一改慢熱作風，開鑼至今不夠1個月已取5W，較特別係頭馬中，竟然無一係希威森執韁，騎練關係是否有變言之尚早，但今次換上潘頓的「對衡之星」無疑要吼實，畢竟上仗希威森發揮麻麻亦第4。

剛周日所見，韋達向希威森釋出了一個危險信號，上仗由騎者搏失的「揚威四方」及「吉龍」，分別換上潘頓出賽，結果一匹大炒對手輕勝而回，另一匹則力拚僅負短頭位獲亞，除了名次有所提升之外，馬匹表現亦遠較對上一仗為佳，如是者希威森當然要打醒十二分精神，而相信機會主義者潘頓亦不會放鬆，畢竟韋達屬大倉，旗下精兵不少。

今次韋達又將上仗搏失的「對衡之星」交潘頓手，難得抽2檔好位，自然不容小覷。事實上，此駒上仗季內初出跑谷中一哩，排6檔出閘不慢，但就被內側馬匹力頂，結果首彎要走三疊，到轉彎入直路時，希威森急不及待走出五、六疊推進，如是者自然蝕位甚多，馬匹亦一時間未能取得平衡，到馬匹重拾步韻之後，雖然已經力追，但由於對手早已全速衝刺，因此「對衡之星」只能追回第4，以半馬位之微失去三甲一席。

上一仗，相信捧場客及韋達都感到失望，因此「對衡之星」今次換上潘頓，排2檔而同場快馬不多，值得再多給一次機會。

■長風

第4場 3對衡之星 2駿行星

6星雲浩騰 8成才