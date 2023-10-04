達德素10月周歲馬拍賣會 馬會高價購入3件揀手貨

新市場舉行嘅達德素10月周歲馬拍賣會(Tattersalls October Yearling Sales)，一連三日嘅Book 1首批拍賣日，昨日正式展開，而首天雲售優質股，向來都係各地買家重點入貨場合，近年兵源處於清黃不接嘅高多芬陣營，就成為首日拍賣會嘅豪客，總共入咗11駒。

首日最高價2匹馬，亦係由高多芬地一手包辦，而且兩匹都係出自自己種馬配種所生子嗣，分別以最高價嘅105萬堅尼(約1000萬港元)，購入Lot.151「既成事實」(Ghaiyyath)所生棕灰色雄馬，另一匹以100萬堅尼(約990萬港元)，買番自己種王「杜拜威」(Dubawi)所生嘅Lot.96棗色雄馬。

香港賽馬會繼上月底响愛爾蘭Goffs Orby Sales入咗4駒之後，今次呢個响英國嘅重要拍賣會，又點會空手回，高價入貨買咗3件，其中Lot.26「先勇名駒」(Siyouni)棗色雄馬、Lot.89「何其熱」(Too Darn Hot)棗色雄馬，同樣以45萬堅尼投得，另一匹Lot.171「海都之星」(Sea The Star)棗色雄馬，拍賣會為42.5萬堅尼。