太陽戰車錦標剩低9件 旋進軌跡主場擺擂台

本周末越洋轉播賽事雙料娛樂，上半場有澳洲費明頓舉行嘅東寶錦標賽馬日，而當晚仲有下半場英國新市場舉行太陽戰車錦標賽日，無疑吸睛程度，肯定唔及前者有「浪漫勇士」為港爭光咁重要，但有戴圖理夥拍「旋進軌跡」擺擂台躉，亦有一定叫座力。

講番太陽戰車錦標，呢一場只限3歲或以上出戰嘅1600米國際一級賽，正因為「旋進軌跡」在陣，令唔少對手卻步，自從響法國成功衞冕傑克莫華大賽之後，「旋進軌跡」早已鎖定呢場賽事，作為佢遠征美國育馬者盃最後熱身。

正因為事先張揚關係，好多對手恃於「旋進軌跡」實力，紛紛退出，如今剩番9個名額，分分鐘明日排位仲會再少一兩件，尚幸法國方面，有匹重量級對手落實出戰，就係新近擸咗羅斯齊爾德大賽、尚羅曼尼錦標雙料G1冠軍「文采候婦」（Mqse De Sevigne）。

其餘賽駒之中，出賽成數較高馬匹，尚有早前於愛爾G1馬頓錦標分獲季、殿嘅「確是美」（Just Beautiful）、「凝神靜想」（Meditate），近況大勇取得連捷「花之城」(Heredia)，與及回配莫艾誠之「霧迷羅馬」(Roman Mist)。