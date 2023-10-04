【東寶錦標】沈集成：浪漫勇士現時狀態有...

「浪漫勇士」到澳洲後狀態抬級而上。

「浪漫勇士」將於本週六（10月7日）在費明頓馬場出爭東寶錦標2000米一級賽，作為今次遠征澳洲的首項賽事。練馬師沈集成冀望這匹３項一級賽盟主屆時能交出佳作，擊敗同場其餘15匹良駒奪魁。他更期望馬兒的表現經此仗砥礪後將續有進境，能以巔峰狀態迎戰10月28日在滿利谷舉行的覺士盾2040米一級賽。

沈集成今早在澳洲墨爾本的華利比馬場會見傳媒，表示「浪漫勇士」在策騎員劉家泰胯下出操時顯得佳態洋溢，為他對週六的東寶錦標打下一支強心針。

沈集成說：「我認為馬兒現況勇銳，足以應付週六的一仗。牠的質素甚佳，這點毋庸置疑。」

「上週日（10月1日）我在費明頓督操，看到馬兒在麥道朗胯下進行快操的表現時，真的非常高興。麥道朗說：『馬兒狀態甚佳，表現與日俱進，相信在東寶錦標一役後，將能以最佳狀態迎戰覺士盾。』我完全認同他的說法。」

「浪漫勇士」今早在沈集成督操下，由馬房助理陳祌橪牽出馬房，與由蘇狄雄策騎的廄侶「浪漫風采」雙雙步出跑道，在華利比的沙地內圈拍跳數圈，其後返回馬房。

沈集成說：「『浪漫勇士』資質優厚，是匹明星賽駒。這從10月1日的快操中可見一斑。即使麥道朗在鞍上紋風不動，馬兒也能順勢而上。牠很喜歡麥道朗，事實上所有馬匹都喜歡這位騎師，因為他騎功了得，是一位優秀騎師。然而牠（『浪漫勇士』）就像用行動告訴麥道朗︰『我會做到最好，相信我！』作為練馬師，看到這樣的事情會覺得很美好。」

「浪漫勇士」跑法靈活，但慣常居前競跑，尤其是上季在港上陣時經常採取前置跑法。這匹5歲佳駟本週六將再次由麥道朗主轡，自第11檔出閘，與15駒同場較量。

父系出自「勝利喝采」的「浪漫勇士」迄今上陣14次，取得10捷。此駒上仗於5月28日在沙田出爭渣打冠軍暨遮打盃（2400米一級賽），最終跑獲亞軍，其後一直休賽至今仗復出。

「浪漫勇士」出自2021年香港國際馬匹拍賣會，由馬主劉栢輝以480萬港元購入，上季角逐花旗銀行香港金盃（2000米一級賽）時僅以馬頭位之差負於3屆香港馬王兼屢創紀錄的星級佳駟「金鎗六十」蹄下。

「浪漫勇士」迄今6度在沙田出爭2000米賽事，取得5勝，並曾兩度榮膺香港最佳中距離馬。牠今仗將首次在左轉賽道上作賽。

沈集成說：「我們將全力以赴，但願可得到幸運之神眷顧。我每天都在觀察『浪漫勇士』的狀況，甚至透過WhatsApp得悉牠在華利比的備戰工夫。我可以肯定牠目前的狀態並非十足。正如麥道朗在快操後所說，牠現時的狀態只有8成半至9成左右，但相信牠跑過今仗後會有大幅進步。」

另一方面，「心思谷」及「風東來」均已報爭此賽，其中「心思谷」上仗在考菲爾德角逐木下錦標1800米一級賽，憑末段凌厲衝刺跑獲第4名。

曾在一級賽入位的英國賽駒「風東來」則隸屬紀斯福及紀兆豐麾下，出道迄今共得5冠，包括在法國兩勝三級賽，也曾與「颶風萊恩」、「致勝一擊」、「帕丁頓」及「上流貴婦」等佳駟同場較量。

由華禮納訓練的「澳勝歌」（前譯「傲世駒」）也會加入戰團，這匹4歲佳駟上仗角逐戴花錦標1600米一級賽，結果在頭馬「樂觀派」之後跑獲季軍。今屆賽事的其他報名馬匹也包括「踏金行」、「振興威派」、「大山叔叔」及「確實」等。

東寶錦標2000米一級賽將於本週六香港時間下午1時25分在澳洲墨爾本的費明頓馬場上演。