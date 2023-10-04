CEO睇好尾場威哥爭跨季孖寶馬

今晚跑馬地夜馬8場賽事中，馬會CEO應家柏提供尾場心水。

CEO預期呢場早段有一定步速，排9檔起步的「金寶」在蔡明紹胯下應會採取主動並嘗試領放。「赤馬雄風」亦會上前爭持，但礙於其檔位關係，牠較大機會置於放頭馬的外側競跑。

英國騎師班德禮今仗的坐騎「銀亮光速」曾於上季尾7月9日，在沙田一項1400米賽事中以出色姿態擊敗「浪漫風采」掄元。今次將是牠首次出戰谷中賽事，但此駒最近曾在試閘交出好走勢，其練馬師呂健威本季初馬房甚為強勢，馬兒今仗將具贏位機會。

「健康之星」上季最後一役在此場此程掄元，該仗跑至中段其鞍上人策牠自馬群外側上前，在轉彎時成功取得領先，其後直奔終點奪下頭馬，姿態出色。馬兒於9月13日在跑馬地復出，末段後上力壓「皇仁福星」取得跨季連勝。雖然牠今仗排外檔起步，但馬兒可望快速地移入馬群之內，並於最後階段展開強烈衝刺，在鍾易禮胯下此駒亦可爭入一席。

「浪漫老撾」早前轉廐後，今次將首度為其練馬師巫偉傑上陣。上季牠曾兩捷同場同程賽事，包括5月一役輕鬆趕過放頭馬「成才」而摘下冠軍。今仗外檔形勢或許對「浪漫老撾」構成較大挑戰，但此駒今次重配贏馬拍擋潘頓上陣，論機會亦屬此賽三甲分子。

此賽看來競爭激烈，其餘參賽馬中，若果「二雋」、「赤馬雄風」、「馬爾代夫」或「龍來了」4駒中任何一駒能闖入一席，我亦不會感到太過意外。