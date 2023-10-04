【戰況R2】第一口開出何良孖寶 派過千蚊！

去到第2場五班谷1200米，繼續利內欄馬，更開出1、2、3檔三重彩！由散倉何廐轉去蘇偉賢首戰的「精明勇駿」，上季尾雖跑第尾，但隔個暑期叉足電唔同晒，排2檔沿途跟內欄Box Seat第3、4位，直路蔡明紹拉出中檔衝，呢匹四班都贏過2w嘅降班馬，卡士係高啲，力克亞軍潘頓1檔馬「創奇蹟」及季軍大熱門「特攻」。頭場開完前何廐馬「怪獸豪俠」，呢場再整多隻「精明勇駿」，第一口何良孖寶派$1,168.5堅好分！

馬主黃少華表示賽前有信心，今日同一班同事入場，自己愛駒現居五班評分有利，今場騎師發揮出色，因為賽前有同佢講如果潘頓坐騎「創奇蹟」領放就唔好鬥燒，騎師跟足策騎指示，結果令馬匹可貫注到尾。

至於贏今季第3W的蘇偉賢，賽後好多表情，堅係開心呀！佢話自己都係新接手「精明勇駿」，都要多謝楊明綸，因為佢都有份操開此駒，但今場佢另有聘約，該駒其後冇出賽，所以自己搵嚟蔡明紹幫手，亦幫騎者取下今季第2w。表情王續話，其實「精明勇駿」加盟時健康良好，良哥保養得宜，但可能此駒上季跑多咗，所以今季都同馬主表示畀多啲時間隻馬抖，加上轉咗環境，現居五班評分有利，結果轉倉初出即勝。蘇偉賢感謝馬主支持，因為馬主將旗下所有馬匹都交咗畀佢訓練。

第2場賽果：2-8-3-10

二重彩賽果：2-8(最後賠率44)