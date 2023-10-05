【400W到手‧】羅富全：我仍想再做冠軍練馬師！

羅富全於2017年開始設廄從練，於該年9月他即憑其首匹出賽馬「銘記心中」旗開得勝，而他在從練首季已贏得65場頭馬。在從練前曾擔任蔡約翰副手的羅富全，於2021/22年度馬季以90場頭馬的超卓成績，首度榮膺香港冠軍練馬師。

現年57歲的羅富全，在派馬第3227總賽次中贏得他的第400場頭馬，從練迄今的勝出率達12.4%，這方面只有蔡約翰比他優勝，蔡約翰在港從練至今的勝出率達13.8%。

蔡約翰仍為最快達至400場頭馬的練馬師，他在派馬第2941總賽次中便達至此里程碑。然而，羅富全比起告東尼 (第3649總賽次) 及愛倫 (第3703總賽次) 更快累積第400場頭馬。

一向謙遜的羅富全表示：「能達至此里程碑並不容易，我實在要感謝我在沙田及從化的馬房團隊，他們都很努力工作，我亦要感謝一眾馬主，沒有他們的支持，我確實不易贏得四百場頭馬。」

「我一向不會計算我贏得多少場頭馬，我只會時刻盡力為馬主爭取勝利，當然，我仍想再染指冠軍寶座，事實上，我亦一直全力以赴，爭取殊榮。」羅富全續說。

於上年度馬季羅富全以65場頭馬，僅居於蔡約翰及呂健威之後。今晚兩勝頭馬後，羅富全暫以7場頭馬，居於練馬師榜前5名位置。

另一方面，首季從練的巫偉傑，憑「浪漫老撾」在尾場中贏得他從練後的首場頭馬。

巫偉傑說：「我感到十分高興，我亦要感謝我的團隊，以及馬主們的支持。賽前我已預料『浪漫老撾』可交出優異表現，因為牠試閘走勢甚佳，我亦對牠有一定的信心，只是略為擔心12檔的不利因素，現時贏馬後感覺實在美好，亦相當感恩。」

巫偉傑於今季從練前，曾擔任告東尼、賀賢、容天鵬及霍利時的副手，經驗已相當豐富。今季開季以來，巫偉傑未算太急進，「浪漫老撾」只是他第8匹出賽馬。