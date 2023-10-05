【賽後報告】何澤堯跑第1但未力策到終點？未令小組滿意？

周三晚賽後報告撮要：

第1場：潘頓表示，是晚的「好至快地」不適合坐騎發揮，坐騎因而在直路上對催策未能交出強勁反應。「美滿星雲」抵達閘廂後被發現口部有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。大部分途程走外疊，沒有遮擋。

第3場：「人和家興」氣管內有很多血。

第5場：何澤堯被裁定違反賽事規例第100（2）條，事緣他未有力策坐騎至終點，表現未能令小組滿意。經考慮判罰先例，何澤堯涉及類似指控的紀錄，以及是次違例事項的性質涉及他的坐騎取得平頭冠軍，小組認為適當的處罰是判何澤堯由10月18日星期三開始停賽，直至11月20日星期一才可再次出賽（10個香港賽馬日）。

第8場：「二雋」開閘時四蹄滯立及失地。「二雋」必須試閘及格後，才可再次出賽。「皇者驕傲」在配鞍房內重新裝上左前蹄的蹄鐵，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。跑過300米處時，巴度跌掉馬鞭。「十八掌」在運往跑馬地馬場途中煩躁不安，一對後腿有傷口。獸醫認為「十八掌」不適宜出賽，小組按照獸醫意見著令此駒退出此賽。