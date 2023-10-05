【分分制勝】一個安排 令佢加速成長

今季暫有5駒取得連勝，包括「我為您」、「紅旺」、「馬林」以及剛周三的「駿行星」及「幸運旅程」，趁季初對手仍有不足之處，部署搏完再搏，始終較易爭取佳績，又例如「中華盛景」及「精靈勇士」贏完挑戰三級賽，就算級數略遜，最終也保住第3名，取得483,000元獎金，足以抵銷半年養馬費用。

周日第5場四班1200米草地，「我為您」與曾扳上93分的「經典之星」分屬全兄弟馬，一早認定牠能力不俗，可惜服役首季表現平常，只於泥地及田草1200米入位，更早早降至五班角逐。但踏入今季來個180度轉變，開鑼日先輕勝田草1200米，再出重返四班，回氣反先「嘉應勇士」再下一城，雖則對手鞍上人發揮托大，但本身末段追上來充滿蠻勁，表現仍算出色，兩捷後升至49分，比起步時評分還低多少，照計未到阻力位。

「我為您」能夠取得突破，顯然是暑假期間初上從化訓練，令牠加速成長，而今次鋪排相同，賽前4課快跳，悉數在從化進行，課課跑起來渾身是勁，論態更添勇猛。季內兩捷，分別排12檔及7檔起步，結果都順利搶欄兼掄元，今次抽11檔料無礙進取，勢可搶先3連捷。

■明治朗