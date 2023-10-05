【賽馬以外】贏咗都罰10日 究竟有冇疏忽？

今日馬圈最大話題，梗係何澤堯尋晚騎「喜至寶」同「幸運旅程」平頭，但最終都係畀競賽小組裁定違反賽事規例第100(2)條，事緣佢未有力策坐騎至終點，表現未能令小組滿意，結果要重罰停賽10日呢件事啦。

首先同大家講吓咩係賽事規例第100(2)條，條文就係「每一騎師均須以董事滿意的騎法，於趨近賽事結束時及全程均將坐騎力催到底，直至賽事結束為止。」即係話無論點都要盡砌，唔可以有一刻鬆懈啦，但筆者又成日見到小組會警告一啲對已無爭逐機會嘅坐騎用鞭嘅騎師，啱啱禮拜日就有霍宏聲騎「威威父子」用鞭被警告，咁明明係你嘅條例叫人策騎到底，依家做足亦畀人警告，即係想點呢？

講起呢條例，大家最有印象都係莫雷拉嘅「二雋」事件，雷神當晚都係冇力策坐騎至終點，表現未有令小組滿意，結果罰咗6日。然後唔少人問點解雷神就罰6日，何澤堯要罰10日，係咪華洋有別？筆者唔係幫小組解釋，但其實呢啲條例，罰幾多日主要係睇牽涉嘅馬匹名次，由於「二雋」當日係跑第4名，小組覺得佢冇騎到尾冇咗季軍，就罰6日。再之前好似巫斯義咁，佢試過幾次冇力策坐騎至終點，喺2014年3月16號，佢騎第6名嘅「大衞金剛」又被罰違反賽事規例第100(2)條，罰咗5萬蚊，當日仲寫明小組考慮了巫斯義違反這條規例的差劣紀錄，即係話罰5萬係已經好重手，但由於只係第6名，就係罰錢了事。

而何澤堯今次嘅情況係，即使「喜至寶」都叫贏咗，但都係畀「幸運旅程」瓜分咗頭馬，令馬主或投注人有損失，所以就要罰重啲變10日。或者再講清楚啲，萬一「喜至寶」係影輸，而小組係覺得何澤堯因為拉士一步無騎而失去頭馬嘅話，到時就肯定唔止罰10日咁少，隨時停賽兩個月都唔奇。

講完條例點解要罰10日後，筆者只係想因應條例，減少大家覺得有咩華洋有別嘅爭議。至於究竟應唔應該罰，又或者何澤堯有冇力策到底？依家講返筆者點睇，老實尋晚喺現場，筆者一直唔覺得何澤堯有垂手，就算有人覺得佢終點前騎少咗步，筆者睇番巡邏影片，睇直鏡覺得佢係力策到底，應該無乜問題，點知睇橫鏡再加慢動作，就會覺得佢可能騎少咗一步。

好喇，究竟要慢鏡再Close up睇會唔會有誤導？去到呢啲位，就要講吓最近英超利物浦對熱刺嘅爭議，唔係講越位，因為呢吓冇爭議，係其中一個球員鍾斯個紅牌，如果睇番過程，鍾斯係先踢中波，再踩波車然後踢中對方球員上五寸下五寸，用正常速度睇片，問題唔係咁大，但當視像助理裁判不斷慢鏡定格重播鍾斯踢中對方隻腳嘅畫面時，見到對手隻腳好似曲咗咁(但最後係無受傷)，就令球證決定由原本畀嘅黃牌變成紅牌，即係話定格畫面播啲乜，影響一切，只係呢個定格係咪全部真相呢？

去到何澤堯呢個例子，筆者睇番佢的確係騎足全程，去到最後嗰步，究竟有冇騎晒，又或者騎個步是否影響勝負，真係主觀判斷嚟，有時我哋都會睇到啲騎師解釋點解最後階段冇打鞭、冇騎晒，可能係因為馬匹稚嫩、或者係覺得馬匹已盡所能，如果何澤堯話覺得隻馬衝到終點都已盡所能，咁又算唔算疏忽呢，透過慢鏡或定格，你都唔會知隻馬係咪全力發揮啩？

當然，無論係競賽小組抑或騎師，喺呢啲事件，都係自己嘅主觀判斷，如果用終點呢個橫鏡去罰何澤堯，筆者唔覺得小組犯咗大錯，但小組就要記得，今次呢個就係你嘅尺度，以後要好好執行喇。

■山無陵