21年前曾派喜蓮精神跑東寶 希斯話浪漫勇士級數...
2023年10月05日 19:58
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希斯評論「浪漫勇士」出戰東寶錦標機會。
兩屆香港最佳中距離馬「浪漫勇士」將於週六（10月7日）在費明頓角逐一級賽東寶錦標，力爭成為首匹揚威該項2000米大賽的香港賽駒。
這匹5歲佳駟今仗將與另外4匹一級賽冠軍及其他強手較量。雖然這是牠首次遠征海外，並將首度在左轉賽道角逐，但馬兒上月抵達澳洲後，對左轉的操練也能應付裕如。
「浪漫勇士」獲外界視為這項總獎金370萬港元大賽的奪標大熱，練馬師沈集成希望以此賽為試金石，砥礪馬兒以進軍10月28日星期六在滿利谷舉行的覺士盾2040米一級賽，該項大賽總獎金高達2,400萬港元。
沈集成在週三晨操後被問及「浪漫勇士」今仗的勝算時回應道：「我從未懷疑過馬兒的潛力。牠天才橫溢，是一顆巨星。」
「馬兒狀態甚佳，表現與日俱進。」
然而，沈集成同時表示，「浪漫勇士」現時狀態並非十足，或許只有8成半至9成。
「浪漫勇士」今仗將與其餘15匹對手同場較量，負頂磅130磅上陣，自11檔起步。
「好望角」是至今唯一曾揚威澳洲的香港代表，牠於2005年攻下1200米一級賽澳洲錦標（現稱威廉烈特錦標）。
至於香港賽駒對上一次出爭東寶錦標是於2002年，距今已有21年，當年大衛希斯派出「喜蓮精神」參賽，該駒最終跑得第4名。
「喜蓮精神」當年遠征澳洲共跑過5仗，雖然最後一仗在墨爾本盃（3200米一級賽）只取得第21名，但第3仗角逐東寶錦標時僅以稍逾兩個馬位之差不敵冠軍「北來風」。
大衛希斯表示，「喜蓮精神」是一匹好馬，「但實力和級數遠不及『浪漫勇士』。」
以悉尼為基地的冠軍騎師麥道朗週六將與「浪漫勇士」故劍重逢。這對人馬組合過往曾合作3次，取得全勝，包括去年12月攻下浪琴香港盃2000米一級賽及今年4月摘下富衛保險女皇盃2000米一級賽。
雖然麥道朗明白覺士盾才是「浪漫勇士」的首要目標，但他相信坐騎有力在費明頓寬闊的賽道上勝出東寶錦標。
麥道朗上週末在費明頓策騎「浪漫勇士」與廄侶「浪漫風采」進行1200米快操後表示：「馬兒會喜歡費明頓的跑道。」
「我認為牠是一匹出色賽駒，希望牠會留下競逐麥堅倫錦標。」
「牠是一匹當之無愧的明星賽駒，策騎牠上陣令我倍感興奮。牠將是今仗的爭勝要角。」
「浪漫勇士」出道首10戰取得9勝，其後4仗則1冠3亞，至今只有一仗未能跑入三甲。
另一邊廂，新市場練馬師紀斯福及紀兆豐旗下的歐洲代表「風東來」的賠率走勢穩定，今仗有望構成威脅。這匹5歲良駒擅跑2000米以上途程，雖然至今尚未打開一級賽勝門，但曾在法國兩勝三級賽。牠已同時報爭覺士盾及考菲爾德盃2400米一級賽，倘若週六能攻下東寶錦標，將可直接入圍角逐考菲爾德盃。
澳洲練馬宗師華禮納今年將會派出「心思谷」及「澳勝歌」參賽，兩駒賽前均頗受追捧。馬漢雅及游達榮則會以去年墨爾本盃盟主「踏金行」應戰，而馬漢雅相信這匹7歲佳駟能應付當天預期的黏軟場地。
馬漢雅說：「我認為『踏金行』目前的狀態比以往有過之而無不及，我們很滿意牠今季初出的表現。」
「最重要是讓牠保持狀態，慶幸牠現時進度十分理想。」
「馬兒現時神氣活現，充滿競賽意欲。」
「踏金行」的廄侶「激鬥士」今仗也會加入戰團。此駒去年以冷門姿態攻下東寶錦標，但今年在前哨戰的表現不及去年理想。
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