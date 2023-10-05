【東寶錦標】集氣團！全城力撐浪漫勇士！

睇完剛周日「頂級衝力」捧走法國凱旋門大賽冠軍，今星期六轉播澳洲春季賽期，10月7日周六先上演東寶錦標賽馬日5場賽事，下周則有珠穆朗瑪峰錦標賽馬日，重頭戲珠穆朗瑪峰錦標乃全球最高獎金的草地賽事，潘頓落實騎「藏心中」及Espiona已卜定布文俱引來話題。不過，風頭最勁始終是香港代表「浪漫勇士」遠征角逐，今周六重配至合拍的麥道朗跑東寶錦標，並視月尾覺士盾為澳洲之行的最大目標，期待沈集成與人馬在費明頓馬場勝利巡遊！

敢於衝出香港的「浪漫勇士」，未跑已贏盡香港馬迷掌聲，始終日本馬「春秋分」實力太誇張，「浪漫勇士」放棄赴日改為遠征澳洲，部署聰明。加上最合拍的騎師麥道朗，極為熟悉當地跑道，至今策騎「浪漫勇士」跑分級賽3戰3勝，發揮值得信任。對於「浪漫勇士」遠征，沈集成當然緊張，他曾透露，由於要符合當地規定，馬兒換食料起初不太習慣，但情況已改善，騎者更向他分析對手實力，認為只要「浪漫勇士」跑出本身水準即勝算甚高。大家記得屆時打打氣！

周六晚另上演英國太陽戰車錦標賽馬日4場，最特別去到翌朝4時45分，歷史性轉播在阿根廷舉行的拉丁美洲大賽2000米一級賽，究竟南美賽馬有幾熱情？大家都想見識。