【出5駒隻隻勁】航哥今季好打過陳真？

今個季初葉楚航勵精圖治，霎吓眼取得4W7P，以一個中型倉來說，跑一個月有此成績已相當好，葉廐現時上名率更高達39%，僅次於成績排首位的呂廐，可見逢出必拚戰意十足，今期航哥派5駒唔算多，但隻隻有睇頭，相信又會連場搏殺取得進賬，若然加埋運氣，成為「練馬師王」都唔出奇。

第6場四班泥地1200米，「龍騰飛翔」上賽季內初出在同班同程留得較後，力追下僅敗於頭馬「鋒芒勁露」一頸位獲季軍，亞軍「紅運大師」也屬泥地能手，賽績水準高。再查「龍騰飛翔」過往5戰四班泥地1200米共取2冠3季全上名，續由布文操刀，誓要補中。

第7場二班泥地1200米，「超霸勝」熱身後轉場具決心，上季曾在泥地同程與現過百分的「順勢而飛」埋Q，值捧。

第10場三班田草1200米，轉倉初出的「天天得樂」，前何廐馬剛有「怪獸豪俠」及「精明勇駿」起孖，「天天得樂」早前試閘跟快馬「令才」得第2名，今回縮程隨時有驚喜，排14檔換來分頭更值博。

第4場「神魔金剛」上季賽績普通，但今季卻見積極打磨，至今試了3課大閘，提防變 身。第5場「威望」都是上季無表現但近期試閘有睇頭的馬，如擺到前走亦有權爆冷。