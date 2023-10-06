【分秒在握】強手林立愛行先

今個周末認真熱鬧，周六下午先來5場澳洲賽事，到晚上則有4場英國轉播賽，而周日清晨，則轉播兩場阿根廷大賽，而訓得幾個鐘，周日張開眼，沙田又有10場本地賽事供下注，故勿論閣下有否足夠彈藥，若有體力即場參與全部4個地方的賽事，已令人甚為佩服，畢竟清晨4、5點，正是一眾賭仔的「死穴」。

周日6草4泥賽事形勢緊湊，雖然部分賽事出馬未滿額，但同場卻有不少賽駒具爭勝機會。好似二班1400米草地，既有名氣馬「舞林密碼」及「旺旺神駒」出場，亦有開鑼日在同程串Q的「中華盛景」及「紅愛舍」再臨，單此4駒已很難分高下，更何況有其他對手？

經推敲之後，不如一博「紅愛舍」，因為「舞林密碼」及「旺旺神駒」都係初跑1400米，初跑同程面對強手，鬥落始終有點蝕底；至於「中華盛景」及「紅愛舍」的比較，則很大程度在於體力及評分上的分野，「中華盛景」開鑼日贏完，相隔兩星期又再出爭G3兼入位，今次隔兩星期重返二班評96分，而「紅愛舍」上仗入Q只負半馬位，今次碰頭只加了2分，與「中華盛景」的評分差距再拉闊了3分，體力較充裕下，當然有權反敗為勝了。

■長風