今季跑過8個回合，蔡約翰貴為冠軍級人馬，尚未開齋的確始料不及，周日賽事出馬是季內最多、最鼎盛一次，合共動員9駒，蔡神仙打破沉默發動攻勢，泥地能手「烈風」及「快錢」俱有備而來，務求於今戰開齋打破悶局。

蔡約翰今季尚未開胡，翻查紀錄，蔡廐歷來只有3季於10月才開齋，2001年首季開倉，由於很遲才派馬上陣，該年10月7日憑「鼎盛之威」開齋，另外2006年及2009年也是9月未勝，同樣在10月1日取得該季首勝。今季跑完剛周三夜賽之後，仍然捧蛋的蔡約翰，已經肯定刷新本身最遲未開胡紀錄，因此練者必定十分心急，相信他短期內將會重啟贏馬模式。

蔡約翰今期發動馬海攻勢，巴度與田泰安兩位愛將臨危受命，自然值得憧憬。第7場二班1200米泥地，兩大好手均有為蔡約翰效力，巴度策騎泥地特佳之「烈風」，田泰安則為初跑泥地廐侶「明心知遇」操刀，蔡約翰用人向來有針對性部署，如今雙龍出海，顯然志在必得。

快錢勇況有增無減

巴度其餘兩匹蔡廐坐騎，第2場「快錢」上季於泥地1650米亦曾獲亞，今季經過兩仗熱身後，勇況有增無減，而第5場「安泰」上季尾一星期連跑兩仗皆上名，3歲英國自購馬適應水土快，埋門大閘展現悅目走勢，今季復出憑新鮮感跑短途，由巴度執韁，擺明有心出擊。至於出戰第4場五班1400米草地的「天駿寶」，質新分子四降五班威力難以低估，強配布文變身本錢雄厚，與第6場另一匹擅長泥地出擊之「紅運大師」 ，今戰再配艾道拿力謀補中。